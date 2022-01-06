Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт6 января 2022 г., 09:42

НОК Швейцарии просил перенести олимпиаду из-за коронавируса. МОК отказал

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
НОК Швейцарии просил перенести олимпиаду из-за коронавируса. МОК отказал

Национальный олимпийский комитет Швейцарии обратился в МОК с просьбой перенести олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической ситуации, сообщает Newsweek.

В интервью RTS глава НОК Швейцарии Ральф Штокли сказал, что многие спортсмены заражаются коронавирусом и из-за этого многие не попадут на олимпиаду. Он сказал, что остается мало времени, но вопрос переноса олимпиады еще можно рассмотреть.

МОК рассматривать перенос олимпиады отказался и заверил оргкомитет, что олимпиада пройдет как и было запланировано.


После этого Ральф Штокли опубликовал заявление, в котором говорится: "Проблема переноса больше не стоит на повестке дня. Мы сосредоточимся на главной задаче: создании наилучших условий для швейцарской команды. Осталось всего четыре недели".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 января 2022
Мусульманам запретили ехать в Пекин на олимпиаду
// NEWSru.co.il // Спорт // 24 декабря 2021
Япония подтвердила. что присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 декабря 2021
49-летняя немецкая конькобежка завоевала олимпийскую лицензию
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
Бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье могут исключить из олимпийской программы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:57 Федеральный суд Австралии отложил депортацию Новака Джоковича
10:36 Умер известный белорусский футболист
10:03 Победный гол Михеева. Возвращение "Питтсбурга"
09:42 НОК Швейцарии просил перенести олимпиаду из-за коронавируса. МОК отказал
09:19 Дени Авдия набрал 8 очков. Результаты матчей НБА
08:37 Полуфинал Кубка Лиги. "Челси" победил "Тоттенхэм"
08:04 Кубок Испании. "Барселона" и "Реал" победили
07:43 Власти Австралии не впустили Новака Джоковича в страну. Теннисист подал иск
23:02 Лига чемпионам. "Апоэль" проиграл "Бешикташу"
21:14 Команда "Удинезе" ушла на карантин
Загрузка...