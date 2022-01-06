НОК Швейцарии просил перенести олимпиаду из-за коронавируса. МОК отказал

Национальный олимпийский комитет Швейцарии обратился в МОК с просьбой перенести олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической ситуации, сообщает Newsweek.

В интервью RTS глава НОК Швейцарии Ральф Штокли сказал, что многие спортсмены заражаются коронавирусом и из-за этого многие не попадут на олимпиаду. Он сказал, что остается мало времени, но вопрос переноса олимпиады еще можно рассмотреть.

МОК рассматривать перенос олимпиады отказался и заверил оргкомитет, что олимпиада пройдет как и было запланировано.

После этого Ральф Штокли опубликовал заявление, в котором говорится: "Проблема переноса больше не стоит на повестке дня. Мы сосредоточимся на главной задаче: создании наилучших условий для швейцарской команды. Осталось всего четыре недели".