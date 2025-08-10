x
10 августа 2025
10 августа 2025
Спорт

Всемирные игры. Акробатика. Израильтяне завоевали золотую медаль

Спортивная гимнастика
время публикации: 10 августа 2025 г., 14:44
Всемирные игры. Акробатика. Израильтяне завоевали золотую медаль
Сборная Израиля по акробатической гимнастике завоевала три медали Всемирных игр, проходящих в Китае.

К двум бронзовым (смешанные пары и женская команда) сегодня добавилась золотая, которую завоевали в мужских групповых упражнениях.

Чемпионами Всемирных игр стали Авраам Ор, Ротем Амихай, Лиор Бородин, Томер Офир.

