Всемирные игры. Акробатика. Израильтяне завоевали золотую медаль
время публикации: 10 августа 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 14:53
Сборная Израиля по акробатической гимнастике завоевала три медали Всемирных игр, проходящих в Китае.
К двум бронзовым (смешанные пары и женская команда) сегодня добавилась золотая, которую завоевали в мужских групповых упражнениях.
Чемпионами Всемирных игр стали Авраам Ор, Ротем Амихай, Лиор Бородин, Томер Офир.
