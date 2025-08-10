Всемирные игры. Акробатика. Израильтяне завоевали золотую медаль

Сборная Израиля по акробатической гимнастике завоевала три медали Всемирных игр, проходящих в Китае.

К двум бронзовым (смешанные пары и женская команда) сегодня добавилась золотая, которую завоевали в мужских групповых упражнениях.

Чемпионами Всемирных игр стали Авраам Ор, Ротем Амихай, Лиор Бородин, Томер Офир.