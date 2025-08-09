x
09 августа 2025
09 августа 2025
Спорт

Всемирные игры. Акробатическая гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

время публикации: 09 августа 2025 г., 17:42
Всемирные игры. Акробатическая гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Sergei Grits

Сборная Израиля по акробатической гимнастике завоевала две бронзовые медали всемирных игр, которые проходят в Ченду.

Вчера третье место заняла израильская смешанная пара Йонатан Фридман и Эми Рефаэли.

Сегодня бронзовую медаль израильтянки завоевали в групповых упражнениях.

Состав сборной Израиля: Николь Алейник, Лиа Бар Ной и Михаль Стратиевски.

Чемпионками стали китаянки. На втором месте американки

