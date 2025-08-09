Всемирные игры. Акробатическая гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 09 августа 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 17:42
Сборная Израиля по акробатической гимнастике завоевала две бронзовые медали всемирных игр, которые проходят в Ченду.
Вчера третье место заняла израильская смешанная пара Йонатан Фридман и Эми Рефаэли.
Сегодня бронзовую медаль израильтянки завоевали в групповых упражнениях.
Состав сборной Израиля: Николь Алейник, Лиа Бар Ной и Михаль Стратиевски.
Чемпионками стали китаянки. На втором месте американки
