Всемирные игры. Акробатическая гимнастика. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

Сборная Израиля по акробатической гимнастике завоевала две бронзовые медали всемирных игр, которые проходят в Ченду.

Вчера третье место заняла израильская смешанная пара Йонатан Фридман и Эми Рефаэли.

Сегодня бронзовую медаль израильтянки завоевали в групповых упражнениях.

Состав сборной Израиля: Николь Алейник, Лиа Бар Ной и Михаль Стратиевски.

Чемпионками стали китаянки. На втором месте американки