Всемирные игры. Акробатическая гимнастика. Израильтяне завоевали бронзовую медаль
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 17:30
В Ченду, Китай, продолжаются Всемирные игры.
Сборная Израиля первую медаль завоевала в акробатической гимнастике.
Йонатан Фридман и Эми Рефаэли завоевали третье место в соревнованиях смешанных пар.
Чемпионами стали украинцы Ефросинья Кривицкая и Иван Лабунец.
Второе место заняли португальцы Лара Фернандеш и Гильерме Энрикес.
В соревнованиях женских пар победили бельгийки.
Украинки Ангелина Чернявська и Рузанна Вечерук завоевали серебряные медали.
На третьем месте португалки Беатриз Карнейро и Инез Фариа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025