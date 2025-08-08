x
08 августа 2025
|
последняя новость: 18:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 18:39
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Всемирные игры. Акробатическая гимнастика. Израильтяне завоевали бронзовую медаль

Спортивная гимнастика
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:23 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 17:30
Всемирные игры. Акробатическая гимнастика. Израильтяне завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Virginia Mayo

В Ченду, Китай, продолжаются Всемирные игры.

Сборная Израиля первую медаль завоевала в акробатической гимнастике.

Йонатан Фридман и Эми Рефаэли завоевали третье место в соревнованиях смешанных пар.

Чемпионами стали украинцы Ефросинья Кривицкая и Иван Лабунец.

Второе место заняли португальцы Лара Фернандеш и Гильерме Энрикес.

В соревнованиях женских пар победили бельгийки.

Украинки Ангелина Чернявська и Рузанна Вечерук завоевали серебряные медали.

На третьем месте португалки Беатриз Карнейро и Инез Фариа.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025

Художественная гимнастика. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в многоборье в Румынии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

Чемпионат Европы по акробатике. Израильтяне завоевали четыре медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2025

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали две серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2025

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике. Израильтяне завоевали пять медалей