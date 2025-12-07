НБА. Израильтяне набрали 14 очков. "Бруклин" победил

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" победил "Нью-Орлеан Пеликанз" 119:101.

Майкл Портер младший (Бруклин) провел лучший матч в сезоне (35 + 9 подборов). Он набирает не менее 30 очков в третьей игре подряд.

Ник Клакстон сделал "трипл-дабл" (14 + 11 подборов + 10 передач) и стал первым игроком "Бруклина" с сезона 2021-22 годов с несколькими "трипл-даблами" в одном сезоне, и вторым центровым "Нетс", сделавшим несколько "трипл-даблов". Первым был Шон Бредли, выступавший за "Бруклин" в 1995-97 годах.

Израильтяне "Нетс" набрали по 7 очков: Бен Сараф (+ 4 передачи), Дани Вульф (+ 4 Подбора).