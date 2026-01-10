Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" победил "Бней Сахнин"

В матче восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" победил "Бней Сахнин" 1:0.

Хозяева владели большим преимуществом. При этом соперники нанесли по два точных удара.

"Маккаби" одержал вторую победу подряд и занимает третье место, на 5 очков отставая от лидирующего "Апоэля" (Беэр-Шева).

Победный гол на 77-й минуте забил Идо Шахар.