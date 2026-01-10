Два матча Бундеслиги перенесены из-за сильного снегопада
время публикации: 10 января 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 16:42
Два из шести матчей шестнадцатого тура чемпионата Германии, которые должны были состояться сегодня, перенесены из-за экстремальных погодных условий.
Не состоятся матчи "Санкт-Паули" (Гамбург) - "Лейпциг" и "Вердер" (Бремен) - "Хоффенхайм".
Решение о переносе матчей принял Немецкий футбольный союз.
Официальный сайт "Вердера" сообщает, что матч перенесен из-за сильного снегопада и обледенения.
