Два матча Бундеслиги перенесены из-за сильного снегопада

Два из шести матчей шестнадцатого тура чемпионата Германии, которые должны были состояться сегодня, перенесены из-за экстремальных погодных условий.

Не состоятся матчи "Санкт-Паули" (Гамбург) - "Лейпциг" и "Вердер" (Бремен) - "Хоффенхайм".

Решение о переносе матчей принял Немецкий футбольный союз.

Официальный сайт "Вердера" сообщает, что матч перенесен из-за сильного снегопада и обледенения.