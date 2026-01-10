x
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 января 2026
Спорт

Футбол. Чемпионат Германии. Два гола в компенсированное время

Футбол
время публикации: 10 января 2026 г., 10:32 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 10:32

В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Германии "Айнтрахт" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" 3:3.

На 90-й минуте счет был 2:2.

"Боруссия" играла лучше. На 10-й минуте Райерсон прострелил. Максимилиан Байер вколотил мяч в ближний угол 0:1.

На 22-й минуте Джан Узун реализовал пенальти 1:1.

На 68-й минуте "орлы" неудачно вышли из обороны и потеряли мяч неподалеку от своей штрафной. Феликс Нмеча нанес удар метров с 20. Мяч от штанги влетел в сетку 1:2.

Хозяева отыгрались через 3 минуты. Юнес Эбнуталиб вышел один на один 2:2. На второй минуте компенсированного времени бывший игрок "Боруссии" сириец Махмуд Дауд вывел "Айнтрахт" вперед 3:2.

Через 4 минуты Забитцер навесил. Карни Чуквуэмека ударом головой сравнял счет 3:3.

