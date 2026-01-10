x
10 января 2026
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2026
|
10 января 2026
|
последняя новость: 13:38
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Испании. Победный гол на последних секундах матча

Футбол
время публикации: 10 января 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 13:05
Футбол. Чемпионат Испании. Победный гол на последних секундах матча
AP Photo/Miguel Oses

В первом матче девятнадцатого тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" в гостях обыграл "Хетафе" 2:1.

Победный гол был забит на 6-й минуте компенсированного времени.

В первом тайме мячом больше владели гости. Голевых моментов почти не было. Но "Реал Сосьедад" счет открыл. На 36-й минуте Браис Мендес с линии штрафной пробил в "девятку" 0:1.

Во втором тайме больше мячом владел "Хетафе", но более опасно атаковали гости.

На 90-й минуте Хуанми сравнял счет 1:1.

Через 6 минут Хон Арамбуру забил победный гол.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026

Футбол. Омри Гандельман перешел в "Лечче"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026

Футбол. Чемпионат Германии. Два гола в компенсированное время
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026

Сборные Марокко и Сенегала вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Матч чемпионата Израиля по футболу. Два гола на последних минутах