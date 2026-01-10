Футбол. Чемпионат Испании. Победный гол на последних секундах матча

В первом матче девятнадцатого тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" в гостях обыграл "Хетафе" 2:1.

Победный гол был забит на 6-й минуте компенсированного времени.

В первом тайме мячом больше владели гости. Голевых моментов почти не было. Но "Реал Сосьедад" счет открыл. На 36-й минуте Браис Мендес с линии штрафной пробил в "девятку" 0:1.

Во втором тайме больше мячом владел "Хетафе", но более опасно атаковали гости.

На 90-й минуте Хуанми сравнял счет 1:1.

Через 6 минут Хон Арамбуру забил победный гол.