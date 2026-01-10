x
10 января 2026
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2026
|
10 января 2026
|
последняя новость: 09:04
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сборные Марокко и Сенегала вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу

Футбол
время публикации: 10 января 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 08:28
Победный гол Ндиайе
AP Photo/Themba Hadebe)

Первыми полуфиналистами Кубка африканских наций по футболу стали сборные Сенегала и Марокко.

Турнир проходит в Марокко.

Мали - Сенегал 0:1

Победный гол был забит на 27-й минуте. Голкипер сборной Мали неудачно прервал прострел. Илиман Ндиайе (Эвертон) послал мяч в сетку 0:1.

На 45-й минуте малийцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил капитан "орлов" Ив Биссума (Тоттенхэм). На этом турнире сборная Мали получила три красные карточки.

Камерун - Марокко 0:2

Голы забили Браим Диас (Реал) и Исмаэль Салбари (ПСВ).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Матч чемпионата Израиля по футболу. Два гола на последних минутах
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Рекордный трансфер. Антуан Семеньо перешел из "Борнмута" в "Манчестер Сити"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил. "Аль-Наср" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Футбол. ПСЖ победил в серии пенальти и завоевал Суперкубок Франции