Сборные Марокко и Сенегала вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу
время публикации: 10 января 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 08:28
Первыми полуфиналистами Кубка африканских наций по футболу стали сборные Сенегала и Марокко.
Турнир проходит в Марокко.
Мали - Сенегал 0:1
Победный гол был забит на 27-й минуте. Голкипер сборной Мали неудачно прервал прострел. Илиман Ндиайе (Эвертон) послал мяч в сетку 0:1.
На 45-й минуте малийцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил капитан "орлов" Ив Биссума (Тоттенхэм). На этом турнире сборная Мали получила три красные карточки.
Камерун - Марокко 0:2
Голы забили Браим Диас (Реал) и Исмаэль Салбари (ПСВ).
