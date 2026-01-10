Сборные Марокко и Сенегала вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу

Первыми полуфиналистами Кубка африканских наций по футболу стали сборные Сенегала и Марокко.

Турнир проходит в Марокко.

Мали - Сенегал 0:1

Победный гол был забит на 27-й минуте. Голкипер сборной Мали неудачно прервал прострел. Илиман Ндиайе (Эвертон) послал мяч в сетку 0:1.

На 45-й минуте малийцы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил капитан "орлов" Ив Биссума (Тоттенхэм). На этом турнире сборная Мали получила три красные карточки.

Камерун - Марокко 0:2

Голы забили Браим Диас (Реал) и Исмаэль Салбари (ПСВ).