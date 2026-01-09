x
Спорт

Матч чемпионата Израиля по футболу. Два гола на последних минутах

Футбол
время публикации: 09 января 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 16:22
Матч чемпионата Израиля по футболу. Два гола на последних минутах
AP Photo/Ian Walton

В стартовом матче восемнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Маккаби" (Нетания) и "Апоэль" (Иерусалим) сыграли вничью 1:1.

"Бриллианты" не могут победить в пятом матче подряд.

Столичная команда занимает предпоследнее место, одержав всего две победы.

"Маккаби" мог выйти вперед на 58-й минуте. Но Эриберто Тавареш не реализовал пенальти. Надав Замир парировал мяч.

На 90-й минуте после нескольких рикошетов Уилсон Харрис вывел "Маккаби" вперед.

Гости отыгрались на двенадцатой минуте компенсированного времени. Гол забил Гай Бадаш.

