Чемпионат мира по футболу. Предсказания ИИ результатов четвертьфиналов

Сегодня начинаются четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу.

Портал Transfermarkt опубликовал ожидаемые результаты матчей (прогноз сделан с помощью ChatGPT).

Напомним. что несколько прогнозов матчей 1/8 финала. сделанных по той же метдике, оказались неверными.

Прогноз:

Франция - Марокко 1:2

Испания - Бельгия 2:1

Норвегия - Англия 1:2

Аргентина - Бельгия 2:0.