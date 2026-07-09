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Чемпионат мира по футболу. Предсказания ИИ результатов четвертьфиналов

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 09 июля 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 19:53
Чемпионат мира по футболу. Предсказания ИИ результатов четвертьфиналов
AP Photo/Charlie Riedel

Сегодня начинаются четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу.

Портал Transfermarkt опубликовал ожидаемые результаты матчей (прогноз сделан с помощью ChatGPT).

Напомним. что несколько прогнозов матчей 1/8 финала. сделанных по той же метдике, оказались неверными.

Прогноз:

Франция - Марокко 1:2

Испания - Бельгия 2:1

Норвегия - Англия 1:2

Аргентина - Бельгия 2:0.

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