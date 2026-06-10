Лионель Месси забил 117-й гол в матчах за сборную Аргентины

В Оберне, Алабама, в товарищеском матче Аргентинцы разгромили сборную Исландии 3:0.

На 8-й минуте счет открыл Валентин Барко (Страсбур) 1:0.

Лиoнель Месси вышел на замену на 70-й минуте. А через 2 минуты реализовал пенальти 2:0. Это его 117-й гол в 199 матчах за сборную Аргентины.

На 86-й минуте отличился Тиаго Алмада (Атлетико, Мадрид).