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Лионель Месси забил 117-й гол в матчах за сборную Аргентины

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 10 июня 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 09:42
Лионель Месси забил 117-й гол в матчах за сборную Аргентины
AP Photo/Butch Dill

В Оберне, Алабама, в товарищеском матче Аргентинцы разгромили сборную Исландии 3:0.

На 8-й минуте счет открыл Валентин Барко (Страсбур) 1:0.

Лиoнель Месси вышел на замену на 70-й минуте. А через 2 минуты реализовал пенальти 2:0. Это его 117-й гол в 199 матчах за сборную Аргентины.

На 86-й минуте отличился Тиаго Алмада (Атлетико, Мадрид).

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