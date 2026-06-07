Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины

Во время товарищеского матча Дания - Украина Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон.

Инцидент произошел на 65-й минуте матча при счете 2:1 в пользу датчан.

Минут через 10 футболист смог подняться на ноги.

Кристиан Эриксен терял сознание в матче чемпионата Европы 2020 года Дания-Финляндия.

Перед матчем против сборной Украины Кристиан Эриксен получил награду. Он стал первым футболистом сборной Дании, сыгравшим за национальную команду 150 матчей.