x
07 июня 2026
|
последняя новость: 21:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июня 2026
|
07 июня 2026
|
последняя новость: 21:26
07 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 07 июня 2026 г., 21:10 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 21:18
Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против сборной Украины
AP Photo/Omar Havana

Во время товарищеского матча Дания - Украина Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон.

Инцидент произошел на 65-й минуте матча при счете 2:1 в пользу датчан.

Минут через 10 футболист смог подняться на ноги.

Кристиан Эриксен терял сознание в матче чемпионата Европы 2020 года Дания-Финляндия.

Перед матчем против сборной Украины Кристиан Эриксен получил награду. Он стал первым футболистом сборной Дании, сыгравшим за национальную команду 150 матчей.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Обзор группы L
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Обзор группы К
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Иранцы обвинили власти США в дискриминации
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2026

Зико забил сборной Бразилии. Аргентинцы победили сборную Гондураса