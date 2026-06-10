Умер легендарный баскетбольный тренер, бывший наставник сборных СССР и Литвы
время публикации: 10 июня 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 12:20
10 июня на 95-м году жизни умер легендарный баскетбольный тренер Владас Гарастас, сообщают литовские СМИ.
С "Жальгирисом" он трижды становился чемпионом СССР и пять раз - серебряным призером чемпионатов СССР. В 1986 году "Жальгирис" дошел до финала Евролиги и выиграл Межконтинентальный кубок.
В 1990 году сборная СССР под руководством Владаса Гарастаса стала серебряным призером чемпионата мира.
Под его руководством сборная Литвы дважды стала бронзовым олимпийским призером серебряным призером чемпионата Европы 1995 года.
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