Бокс. Даниэль Дюбуа дважды падал, но стал чемпионом мира

В Манчестер состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO.

Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира, нокаутировав Фабио Уордли в 11-м раунде.

Уордли сбил претендента с ног в самом начале боя.

Дюбуа перехватил инициативу, но Уордли второй раз отправил претендента в нокдаун.

В шестом. седьмом и восьмом раундах "Динамит" избивал чемпиона.

У Уордли был сломан нос, но он отказался прекратить бой.

В 11-м раунде Дюбуа нокаутировал чемпиона.