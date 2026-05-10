Бокс. Даниэль Дюбуа дважды падал, но стал чемпионом мира
время публикации: 10 мая 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 12:31
В Манчестер состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO.
Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира, нокаутировав Фабио Уордли в 11-м раунде.
Уордли сбил претендента с ног в самом начале боя.
Дюбуа перехватил инициативу, но Уордли второй раз отправил претендента в нокдаун.
В шестом. седьмом и восьмом раундах "Динамит" избивал чемпиона.
У Уордли был сломан нос, но он отказался прекратить бой.
В 11-м раунде Дюбуа нокаутировал чемпиона.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026