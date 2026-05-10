Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Бокс. Даниэль Дюбуа дважды падал, но стал чемпионом мира

время публикации: 10 мая 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 12:31
AP Photo/Dave Thompson

В Манчестер состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO.

Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира, нокаутировав Фабио Уордли в 11-м раунде.

Уордли сбил претендента с ног в самом начале боя.

Дюбуа перехватил инициативу, но Уордли второй раз отправил претендента в нокдаун.

В шестом. седьмом и восьмом раундах "Динамит" избивал чемпиона.

У Уордли был сломан нос, но он отказался прекратить бой.

В 11-м раунде Дюбуа нокаутировал чемпиона.

