Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне сыграют в матче за пятое место
время публикации: 10 мая 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 10:36
В Праге проходит кадетский (спортсмены до 15 лет) и юниорский (до 17) командный чемпионат Европы по сквошу.
Сборная Израиля участвует в кадетском турнире смешанных команд.
Израильтяне в четвертьфинале проиграли англичанам 1:2.
В полуфинале мини-турнира за 5-8-е места сборная Израиля победила валлийцев 2:1.
В матче за пятое место наша команда сыграет с венграм.
Украинцы в полуфинале проиграли англичанам и в матче за третье место сыграют с французами.
В финале встретятся сборные Англии и Польши.
Состав сборной Израиля: Даниэль Апельбаум, Рои Банин, Авихай Бар Моха, Ноам Дрор, Асаф Фис, Ариэль Ноах, Надав Таннен, Шира Сегев, Наоми Вигенфельд.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026