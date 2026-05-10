Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне сыграют в матче за пятое место

время публикации: 10 мая 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 10:36
AP Photo/Fareed Khan

В Праге проходит кадетский (спортсмены до 15 лет) и юниорский (до 17) командный чемпионат Европы по сквошу.

Сборная Израиля участвует в кадетском турнире смешанных команд.

Израильтяне в четвертьфинале проиграли англичанам 1:2.

В полуфинале мини-турнира за 5-8-е места сборная Израиля победила валлийцев 2:1.

В матче за пятое место наша команда сыграет с венграм.

Украинцы в полуфинале проиграли англичанам и в матче за третье место сыграют с французами.

В финале встретятся сборные Англии и Польши.

Состав сборной Израиля: Даниэль Апельбаум, Рои Банин, Авихай Бар Моха, Ноам Дрор, Асаф Фис, Ариэль Ноах, Надав Таннен, Шира Сегев, Наоми Вигенфельд.

