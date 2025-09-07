x
Спорт

Евробаскет. Лука Дончич набрал 42 очка. Словенцы вышли в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 07 сентября 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 20:41
Евробаскет. Лука Дончич набрал 42 очка. Словенцы вышли в четвертьфинал
AP Photo/Sergei Grits

Сборная Словении вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, победив итальянцев 84:77.

Половину очков команды набрал Лука Дончич (42 + 10 подборов + 1 передача +3 перехвата).

Дончич забросил трехочковые в двух первых атаках словенцев.

Слорная Словении вышла вперед 12:4 и выиграла первую четверть 29:11.

После 20 минут 50:40, после 30 - 72:56.

Неожиданно итальянцам удалось существенно сократить отставание в последней четверти. 21:9 и 81:77 на последней минуте.

