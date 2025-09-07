Евробаскет. Лука Дончич набрал 42 очка. Словенцы вышли в четвертьфинал
Сборная Словении вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, победив итальянцев 84:77.
Половину очков команды набрал Лука Дончич (42 + 10 подборов + 1 передача +3 перехвата).
Дончич забросил трехочковые в двух первых атаках словенцев.
Слорная Словении вышла вперед 12:4 и выиграла первую четверть 29:11.
После 20 минут 50:40, после 30 - 72:56.
Неожиданно итальянцам удалось существенно сократить отставание в последней четверти. 21:9 и 81:77 на последней минуте.
