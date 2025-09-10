Чемпионат Европы по софтболу. Результаты израильтянок
время публикации: 10 сентября 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 10:29
В Праге продолжается женский чемпионат Европы по софтболу.
В первом групповом этапе израильтянки заняли первое место в группе, победив сборные Польши и Хорватии.
В матчах второго этапа израильтянки победили сборную Германии 6:1 и были разгромлены итальянками 1:11.
Сегодня сборная Израиля сыграет с испанками и чешками.
