Чемпионат Европы по софтболу. Результаты израильтянок

В Праге продолжается женский чемпионат Европы по софтболу.

В первом групповом этапе израильтянки заняли первое место в группе, победив сборные Польши и Хорватии.

В матчах второго этапа израильтянки победили сборную Германии 6:1 и были разгромлены итальянками 1:11.

Сегодня сборная Израиля сыграет с испанками и чешками.