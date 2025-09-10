x
10 сентября 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2025
|
10 сентября 2025
|
последняя новость: 11:00
10 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по софтболу. Результаты израильтянок

Бейсбол
время публикации: 10 сентября 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 10:29
Чемпионат Европы по софтболу. Результаты израильтянок
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

В Праге продолжается женский чемпионат Европы по софтболу.

В первом групповом этапе израильтянки заняли первое место в группе, победив сборные Польши и Хорватии.

В матчах второго этапа израильтянки победили сборную Германии 6:1 и были разгромлены итальянками 1:11.

Сегодня сборная Израиля сыграет с испанками и чешками.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 сентября 2025

Чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки разгромили сборную Польши
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 августа 2025

Молодежный чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли чехам и австрийцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

Юниорский чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки заняли 11-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Кубок Канады по софтболу. Результаты израильтянок