11 декабря 2025
Спорт

Межконтинентальный кубок. "Фламенго" вышел в полуфинал

Футбол
время публикации: 11 декабря 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 12:51
Межконтинентальный кубок. "Фламенго" вышел в полуфинал
AP Photo/Hussein Sayed

В четвертьфинале Межконтинентального кубка "Фламенго" победил мексиканский Крус Асуль" 2:1.

Игра проходила в Катаре.

Два гола забил Джорджиан ле Араскаэта.

У мексиканцев отличился бывший защитник "Аякса" и "Порту" Хорхе Санчес.

13 декабря в полуфинале бразильцы сыграют с командой "Пирамидс" (Египет).

Победитель полуфинала 17 декабря встретится с ПСЖ в финале турнира

Спорт
