Межконтинентальный кубок. "Фламенго" вышел в полуфинал
время публикации: 11 декабря 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 12:51
В четвертьфинале Межконтинентального кубка "Фламенго" победил мексиканский Крус Асуль" 2:1.
Игра проходила в Катаре.
Два гола забил Джорджиан ле Араскаэта.
У мексиканцев отличился бывший защитник "Аякса" и "Порту" Хорхе Санчес.
13 декабря в полуфинале бразильцы сыграют с командой "Пирамидс" (Египет).
Победитель полуфинала 17 декабря встретится с ПСЖ в финале турнира
