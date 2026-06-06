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Спорт

Чемпионкой Европы по шахматам стала 15-летняя украинка

Шахматы
время публикации: 06 июня 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 10:03
Чемпионкой Европы по шахматам стала 15-летняя украинка
AP Photo/Denes Erdos

В Батуми завершился женский чемпионат Европы по шахматам. Чемпионкой стала 15-летняя украинка Анастасия Гнатышин.

Она стал чемпионкой Европы ровно за неделю до 16-летия.

Анастасия Гнатышин - четвертая украинка, ставшая чемпионкой Европы по шахматам.

В 11 партиях она набрала 9 очков.

Второе место заняла испанка Сабрина Вега, третье - Ольга Баделько, белоруска. представляющая Австрию.

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