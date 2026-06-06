Чемпионкой Европы по шахматам стала 15-летняя украинка
время публикации: 06 июня 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 10:03
В Батуми завершился женский чемпионат Европы по шахматам. Чемпионкой стала 15-летняя украинка Анастасия Гнатышин.
Она стал чемпионкой Европы ровно за неделю до 16-летия.
Анастасия Гнатышин - четвертая украинка, ставшая чемпионкой Европы по шахматам.
В 11 партиях она набрала 9 очков.
Второе место заняла испанка Сабрина Вега, третье - Ольга Баделько, белоруска. представляющая Австрию.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 января 2026