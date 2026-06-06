Чемпионкой Европы по шахматам стала 15-летняя украинка

В Батуми завершился женский чемпионат Европы по шахматам. Чемпионкой стала 15-летняя украинка Анастасия Гнатышин.

Она стал чемпионкой Европы ровно за неделю до 16-летия.

Анастасия Гнатышин - четвертая украинка, ставшая чемпионкой Европы по шахматам.

В 11 партиях она набрала 9 очков.

Второе место заняла испанка Сабрина Вега, третье - Ольга Баделько, белоруска. представляющая Австрию.