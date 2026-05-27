27 мая 2026
Спорт

Израильтянин стал победителем World deaf chess championship 2026

Спорт/важное
Шахматы
время публикации: 27 мая 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 10:48
Израильтянин стал победителем World deaf chess championship 2026
AP Photo/Denes Erdos

В Альмерии, Испания, состоялся World deaf chess championship 2026.

Победителем в блице и быстрых шахматах стал израильский гроссмейстер Йегуда Грюнфельд.

У женщин в блице победила полька Жужанна Лукашик.

Победителем юниорского чемпионата по блицу стал чех Уго Вальдер.

