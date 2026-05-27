Израильтянин стал победителем World deaf chess championship 2026
время публикации: 27 мая 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 10:48
В Альмерии, Испания, состоялся World deaf chess championship 2026.
Победителем в блице и быстрых шахматах стал израильский гроссмейстер Йегуда Грюнфельд.
У женщин в блице победила полька Жужанна Лукашик.
Победителем юниорского чемпионата по блицу стал чех Уго Вальдер.
