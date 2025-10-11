Победы сборных Германии и Северной Ирландии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.
Положение команд в группе А после 3 туров: Германия, Северная Ирландия, Словакия по 6 очков, Люксембург 0.
Германия - Люксембург 4:0
Йозуа Киммих провел 104-й матч за сборную (столько же у Франца Беккенбауэра). Он реализовал пенальти.
Северная Ирландия - Словакия 2:0
Словаки неожиданно проиграли.
В первом тайме мяч в свои ворота срезал Патрик Грошовски (Генк). На 81-й минуте гол забил Трэй Хьюм (Сандерленд).
