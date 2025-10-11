x
11 октября 2025
11 октября 2025
Спорт

Победы сборных Германии и Северной Ирландии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 11 октября 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 10:31
Йозуа Киммих провел 104-й матч за сборную (столько же у Франца Беккенбауэра). Он реализовал пенальти
AP Photo/Michael Probst

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Положение команд в группе А после 3 туров: Германия, Северная Ирландия, Словакия по 6 очков, Люксембург 0.

Германия - Люксембург 4:0

Йозуа Киммих провел 104-й матч за сборную (столько же у Франца Беккенбауэра). Он реализовал пенальти.

Северная Ирландия - Словакия 2:0

Словаки неожиданно проиграли.

В первом тайме мяч в свои ворота срезал Патрик Грошовски (Генк). На 81-й минуте гол забил Трэй Хьюм (Сандерленд).

Спорт
