Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Цедевите Олимпии"
время публикации: 09 октября 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 08:33
В матче второго тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" был разгромлен "Цедевитой Олимпией" 84:99.
После 10 минут ничья 29:29.
Первую половину матча "красные убедительно выиграли 53:42.
Третью четверть израильтяне провалили. После 30 минут 72:65 в пользу "Цедевиты".
Великолепный матч провели лидеры словенского клуба Ди Джей Стюарт (28 + 8 подборов + 5 передач + 2 перехвата), Алексей Николич (22 + 4 передачи) и Умоя Гибсон (21 + 6 передач).
