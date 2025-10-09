x
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
Спорт

Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Цедевите Олимпии"

Баскетбол
время публикации: 09 октября 2025 г., 08:33
Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Цедевите Олимпии"
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В матче второго тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" был разгромлен "Цедевитой Олимпией" 84:99.

После 10 минут ничья 29:29.

Первую половину матча "красные убедительно выиграли 53:42.

Третью четверть израильтяне провалили. После 30 минут 72:65 в пользу "Цедевиты".

Великолепный матч провели лидеры словенского клуба Ди Джей Стюарт (28 + 8 подборов + 5 передач + 2 перехвата), Алексей Николич (22 + 4 передачи) и Умоя Гибсон (21 + 6 передач).

Спорт
