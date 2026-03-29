Спорт

UFC. Пайфер нокаутировал Адесанью

Смешанные единоборства
время публикации: 29 марта 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 11:59
UFC. Пайфер нокаутировал Адесанью
AP Photo/Frank Franklin II

В Сиэтле состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer (известный также как UFC Fight Night 271).

В главном поединке американец Джо Пафер во втором раунде нокаутировал Исраэля Адесанью. Бывший чемпион потерпел четвертое поражение подряд.

Мексиканка Алекса Грассо в конце первого раунда нокаутировала американку Мейси Барбер.

В поединке американских средневесов Майкл Чиза на 63-й секунде боя болевым приемом победил Нико Прайса.

Бразилец Лерриан Дуглас в конце первого раунда нокаутировал Джулиана Эрросу.

Тунисец Юсри Белгаруи в конце третьего раунда нокаутировал американца Мансура Абдул-Малика.

Американец Терренс Маккинни на 24-й секунде боя нокаутировал канадца кайла Нельсона.

