UFC. Пайфер нокаутировал Адесанью
время публикации: 29 марта 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 11:59
В Сиэтле состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer (известный также как UFC Fight Night 271).
В главном поединке американец Джо Пафер во втором раунде нокаутировал Исраэля Адесанью. Бывший чемпион потерпел четвертое поражение подряд.
Мексиканка Алекса Грассо в конце первого раунда нокаутировала американку Мейси Барбер.
В поединке американских средневесов Майкл Чиза на 63-й секунде боя болевым приемом победил Нико Прайса.
Бразилец Лерриан Дуглас в конце первого раунда нокаутировал Джулиана Эрросу.
Тунисец Юсри Белгаруи в конце третьего раунда нокаутировал американца Мансура Абдул-Малика.
Американец Терренс Маккинни на 24-й секунде боя нокаутировал канадца кайла Нельсона.
Ссылки по теме
