Теннис. Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за сезон
время публикации: 12 ноября 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 09:40
Белорусская теннисистка Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за один сезон, сообщает Tennis.com.
В этом сезоне она заработала 15 008 519 долларов.
Предыдущий рекорд установила Серена Уильямс в 2013 году (12 385 572 доллара).
В этом году Арина Соболенко победила в 63 из 75 матчей.
Она стала победительницей Открытого чемпионата США.
