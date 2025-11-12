x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
Спорт

Теннис. Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за сезон

Теннис
Рекорды мира
время публикации: 12 ноября 2025 г., 09:40
Теннис. Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за сезон
AP Photo/ Fatima Shbair

Белорусская теннисистка Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за один сезон, сообщает Tennis.com.

В этом сезоне она заработала 15 008 519 долларов.

Предыдущий рекорд установила Серена Уильямс в 2013 году (12 385 572 доллара).

В этом году Арина Соболенко победила в 63 из 75 матчей.

Она стала победительницей Открытого чемпионата США.

Спорт
