Новак Джокович завоевал 101-й титул в карьере
время публикации: 09 ноября 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 11:24
Победителем теннисного турнира Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship стал Новак Джокович.
Турнир серии АТР-250 проходил в Афинах.
В финале легендарный сербский теннисист победил итальянца Лоренцо Музетти 4:6, 6:3, 7:5.
Финал продолжался 179 минут.
Это 101-й титул в карьере Новака Джоковича.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025