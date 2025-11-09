x
09 ноября 2025
09 ноября 2025
Спорт

Новак Джокович завоевал 101-й титул в карьере

Теннис
время публикации: 09 ноября 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 11:24
Новак Джокович завоевал 101-й титул в карьере
AP Photo/Yorgos Karahalis

Победителем теннисного турнира Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship стал Новак Джокович.

Турнир серии АТР-250 проходил в Афинах.

В финале легендарный сербский теннисист победил итальянца Лоренцо Музетти 4:6, 6:3, 7:5.

Финал продолжался 179 минут.

Это 101-й титул в карьере Новака Джоковича.

