Вольная борьба. Умер известный украинский тренер
время публикации: 09 ноября 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 17:11
8 ноября на 85-м году жизни умер известный украинский тренер Игорь Барна, сообщают украинские СМИ.
Он был уроженцем села Злоцьке Краковского воеводства.
Игорь Барна был мастером спорта СССР по греко-римской и вольной борьбе.
По окончании карьеры спортсмена он работал тренером в Калуше и Ивано-Франковске.
Среди его воспитанников чемпионы Украины. чемпионы Европы, призеры чемпионатов Европы и Игр доброй воли.
Игорь Барна - заслуженный тренер Украины, заслуженный работник культуры и спорта Украины.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025