Вольная борьба. Умер известный украинский тренер

8 ноября на 85-м году жизни умер известный украинский тренер Игорь Барна, сообщают украинские СМИ.

Он был уроженцем села Злоцьке Краковского воеводства.

Игорь Барна был мастером спорта СССР по греко-римской и вольной борьбе.

По окончании карьеры спортсмена он работал тренером в Калуше и Ивано-Франковске.

Среди его воспитанников чемпионы Украины. чемпионы Европы, призеры чемпионатов Европы и Игр доброй воли.

Игорь Барна - заслуженный тренер Украины, заслуженный работник культуры и спорта Украины.