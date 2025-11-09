x
09 ноября 2025
Вольная борьба. Умер известный украинский тренер

время публикации: 09 ноября 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 17:11
Вольная борьба. Умер известный украинский тренер
AP Photo/Darron Cummings

8 ноября на 85-м году жизни умер известный украинский тренер Игорь Барна, сообщают украинские СМИ.

Он был уроженцем села Злоцьке Краковского воеводства.

Игорь Барна был мастером спорта СССР по греко-римской и вольной борьбе.

По окончании карьеры спортсмена он работал тренером в Калуше и Ивано-Франковске.

Среди его воспитанников чемпионы Украины. чемпионы Европы, призеры чемпионатов Европы и Игр доброй воли.

Игорь Барна - заслуженный тренер Украины, заслуженный работник культуры и спорта Украины.

