Спорт

Юношеский чемпионат мира по футболу. Сборные Аргентины и Колумбии вышли в полуфинал

Футбол
время публикации: 12 октября 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 10:15
Юношеский чемпионат мира по футболу. Сборные Аргентины и Колумбии вышли в полуфинал
AP Photo/Esteban Felix

Первыми полуфиналистами юношеского чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет), который проходит в Чили, стали сборные Аргентины и Колумбии.

15 октября они встретятся в Сантьяго.

Аргентинцы победили сборную Мексики 2:0.

Колумбийцы одержали волевую победу над испанцами 3:2.

На 64-й минуте испанцы вели в счете 2:1.

Хет-трик сделал Нейсер Вильярреал (Мильянариос).

