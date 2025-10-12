Юношеский чемпионат мира по футболу. Сборные Аргентины и Колумбии вышли в полуфинал

Первыми полуфиналистами юношеского чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет), который проходит в Чили, стали сборные Аргентины и Колумбии.

15 октября они встретятся в Сантьяго.

Аргентинцы победили сборную Мексики 2:0.

Колумбийцы одержали волевую победу над испанцами 3:2.

На 64-й минуте испанцы вели в счете 2:1.

Хет-трик сделал Нейсер Вильярреал (Мильянариос).