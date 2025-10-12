x
12 октября 2025
12 октября 2025
Спорт

Грузины проиграли сборной Испании. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 12 октября 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 10:39
Грузины проиграли сборной Испании. Результаты отборочных матчей
AP Photo/Alberto Saiz

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.

Положение команд в группе Е после трех туров: Испания 9 очков, Турция 6, Грузия 3, Болгария 0.

Испания - Грузия 2:0

Счет мог быть крупнее.

Отлично сыграл голкипер Георгий Мамарлдашвили, отразивший пенальти.

Болгария - Турция 1:6

1:1 после первого тайма. На 56-й минуте 1:4.

Спорт
