Грузины проиграли сборной Испании. Результаты отборочных матчей
время публикации: 12 октября 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 10:39
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.
Положение команд в группе Е после трех туров: Испания 9 очков, Турция 6, Грузия 3, Болгария 0.
Испания - Грузия 2:0
Счет мог быть крупнее.
Отлично сыграл голкипер Георгий Мамарлдашвили, отразивший пенальти.
Болгария - Турция 1:6
1:1 после первого тайма. На 56-й минуте 1:4.
