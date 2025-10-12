НХЛ. 1500-й матч Бернса. Достижение Маккиннона. "Гол + пас" Буюма
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Джерси Дэвилз 3:5
Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз сделал 2 результативные передачи.
Миннесота Уайлд - Коламбус Блю Джекетс 4:7
На 39-й минуте счет был 2:2.
Хет-трик сделал Кирилл Марченко (Коламбус). Счет 2:0 он сделал на 7-й секунде второго периода.
Вратарь гостей Элвис Мерзликинс совершил 48 сэйвов.
Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм забил гол и сделал результативную передачу.
Нешвилл Прэдейчез - Юта Маммот 2:3 (овертайм)
Победную шайбу на 63-й минуте забил Дилан Гюнтер.
Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 4:5 (буллиты)
Защит ник "Колорадо" Брент Бернс провел 1500-й матч в НХЛ -23-й игрок в истории лиги, 8-й защитник и единственный действующий игрок, достигший этого рубежа.
Нейтан Маккиннон (Колорадо) в 99-м матче набрал 3 (1 + 2) очка.