12 октября 2025
12 октября 2025
Спорт

НХЛ. 1500-й матч Бернса. Достижение Маккиннона. "Гол + пас" Буюма

Хоккей
НХЛ
время публикации: 12 октября 2025 г., 14:30
НХЛ. 1500-й матч Бернса
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Джерси Дэвилз 3:5

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз сделал 2 результативные передачи.

Миннесота Уайлд - Коламбус Блю Джекетс 4:7

На 39-й минуте счет был 2:2.

Хет-трик сделал Кирилл Марченко (Коламбус). Счет 2:0 он сделал на 7-й секунде второго периода.

Вратарь гостей Элвис Мерзликинс совершил 48 сэйвов.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм забил гол и сделал результативную передачу.

Нешвилл Прэдейчез - Юта Маммот 2:3 (овертайм)

Победную шайбу на 63-й минуте забил Дилан Гюнтер.

Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 4:5 (буллиты)

Защит ник "Колорадо" Брент Бернс провел 1500-й матч в НХЛ -23-й игрок в истории лиги, 8-й защитник и единственный действующий игрок, достигший этого рубежа.

Нейтан Маккиннон (Колорадо) в 99-м матче набрал 3 (1 + 2) очка.

Спорт
