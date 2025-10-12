НХЛ. Достижения Кейна и Шефера. Две голевые передачи Чикрана. Два гола Фокса
время публикации: 12 октября 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 13:21
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Детройт Ред Уингз - Торонто Мейпл Лифс 6:3
После первого периода "Торонто" вел в счете 2:0.
Патрик Кейн набрал 3 (1 + 2) очка в 113-м матче. Более одного очка он набрал в 355 играх.
Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 6:2
Оба гола в ворота хозяев забил Шейн Пинто.
Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 2:4
На 39-й минуте счет был 0:4.
Мэтью Шефер (Айлендерс) забил дебютный гол в НХЛ и стал вторым в списке самых молодых защитников, забивших гол в НХЛ (18 лет 36 дней).
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал 2 голевые передачи.
Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 1:6
Еврейский защитник Адам Фокс забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал голевую передачу.
