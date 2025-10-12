НХЛ. Достижения Кейна и Шефера. Две голевые передачи Чикрана. Два гола Фокса

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Детройт Ред Уингз - Торонто Мейпл Лифс 6:3

После первого периода "Торонто" вел в счете 2:0.

Патрик Кейн набрал 3 (1 + 2) очка в 113-м матче. Более одного очка он набрал в 355 играх.

Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 6:2

Оба гола в ворота хозяев забил Шейн Пинто.

Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 2:4

На 39-й минуте счет был 0:4.

Мэтью Шефер (Айлендерс) забил дебютный гол в НХЛ и стал вторым в списке самых молодых защитников, забивших гол в НХЛ (18 лет 36 дней).

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал 2 голевые передачи.

Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс 1:6

Еврейский защитник Адам Фокс забросил две шайбы, в том числе победную, и сделал голевую передачу.