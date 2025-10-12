x
12 октября 2025
последняя новость: 12:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 октября 2025
12 октября 2025
последняя новость: 12:26
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

НХЛ. Гол Цукера. Удачный дебют Харриса. Достижение Стаала

Хоккей
НХЛ
время публикации: 12 октября 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 11:35
Цукер против Суэймана
AP Photo/Michael Dwyer

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 3:1

"Бостон" в четвертый раз за последние 7 сезонов начинает сезон с трех побед.

Гол в ворота хозяев забросил на 50-й минуте (2:1) еврейский форвард Джейсон Цукер.

Еврейский защитник Джордан Харрис сделал голевую передачу в дебютном матче за "Бостон". Ранее он выступал за "Монреаль" и "Колумбус".

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 21 сэйв.

Каролина Харикейнз - Филадельфия Флайерз 4:3 (овертайм)

"Летчики" вели в счете 1:0 и 2:1.

Победный гол Сет Джарвис забросил за 17 секунд до конца овертайма. Это его третий гол в двух матчах сезона и 99-й в НХЛ.

Джейсон Стаал на 39-й минуте вывел "Каролину" вперед 3:2. Это его 299-й гол в НХЛ. Он стал пятым действующим игроком, забивавшим в 20 сезонах.

Чикаго Блэк Хоукс - Монреаль Канадиенз 2:3

Победный гол Кайден Гули забросил за 15 секунд до конца основного времени.

