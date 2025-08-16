Молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу. Результаты израильтян

В Австрии продолжается молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу (спортсмены до 22 лет).

Израильтяне Яли Хидекель Яри и Нир Лауфер проиграли все матчи группового этапа. В третьей игре они уступили австрийцам Морису Недецки и Элиасу Хольцингеру 17:21, 14:21.

Сегодня в матче мини-турнира за 25-29-е места израильтяне сыграют с Премтимом Бетичи и Платором Фетаху (Косово).

Израильтянки Ширай Даненберг и Даниэла Гонсалес в третьем матче победили австриек Алису Зои Бойд и Яну Цирлер 21:17, 21:12.