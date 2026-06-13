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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Сборную Англии обокрали

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Скандалы в спорте
время публикации: 13 июня 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 07:12
Чемпионат мира по футболу. Сборную Англии обокрали
AP Photo/John Raoux

Во время перевозки инвентаря из Флориды на тренировочную базу в Канзас-Сити сборную Англии обокрали, сообщает ВВС.

Грузовики, перевозившие оборудование, были взломаны.

Были украдены официальные мячи чемпионата, бутсы.

Полиция проводит расследования.

По данным источника, задержаны два человека.

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