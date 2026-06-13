Чемпионат мира по футболу. Сборную Англии обокрали
время публикации: 13 июня 2026 г., 07:12 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 07:12
Во время перевозки инвентаря из Флориды на тренировочную базу в Канзас-Сити сборную Англии обокрали, сообщает ВВС.
Грузовики, перевозившие оборудование, были взломаны.
Были украдены официальные мячи чемпионата, бутсы.
Полиция проводит расследования.
По данным источника, задержаны два человека.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2026