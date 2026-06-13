Чемпионат мира по футболу. Сборную Англии обокрали

Во время перевозки инвентаря из Флориды на тренировочную базу в Канзас-Сити сборную Англии обокрали, сообщает ВВС.

Грузовики, перевозившие оборудование, были взломаны.

Были украдены официальные мячи чемпионата, бутсы.

Полиция проводит расследования.

По данным источника, задержаны два человека.