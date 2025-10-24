Чемпионат мира по велоспорту. Израильтянин Михаил Яковлев занял пятое место в кейрине
время публикации: 24 октября 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 09:01
В Чили проходит чемпионат мира по велоспорту (велотрек). В медальном лидируют голландцы - 4 золотых, 1 бронзовая медали.
На втором месте датчане (1 + 1 + 0). На третьем - ирландцы, завоевавшие одну золотую медаль.
В кейрине чемпионом мира стал Харри Лаврейсен (Нидерланды).
На втором месте австралиец Ли Хоффман, на третьем - голландец Джефри Хоогланд.
Израильтянин Михаил Яковлев занял пятое место.
