Умер легендарный иранский борец
время публикации: 01 мая 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 10:34
30 апреля на 87-м году жизни умер легендарный иранский борец Абдолла Мовахед, сообщают иранские СМИ.
Причина смерти - сердечный приступ.
Абдолла Мовахед - пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион олимпиады 1968 года, участник трех олимпиад, двукратный победитель Азиатских игр.
В Мюнхене иранский борец получил травму в первой схватке и не смог продолжить соревнования.
После исламской революции Абдолла Мовахед эмигрировал в США.
