x
01 мая 2026
|
последняя новость: 10:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 10:55
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер легендарный иранский борец

Вольная борьба
Знаменитые спортсмены
время публикации: 01 мая 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 10:34
AP Photo/Gerald Herbert

30 апреля на 87-м году жизни умер легендарный иранский борец Абдолла Мовахед, сообщают иранские СМИ.

Причина смерти - сердечный приступ.

Абдолла Мовахед - пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион олимпиады 1968 года, участник трех олимпиад, двукратный победитель Азиатских игр.

В Мюнхене иранский борец получил травму в первой схватке и не смог продолжить соревнования.

После исламской революции Абдолла Мовахед эмигрировал в США.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
