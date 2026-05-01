30 апреля на 87-м году жизни умер легендарный иранский борец Абдолла Мовахед, сообщают иранские СМИ.

Причина смерти - сердечный приступ.

Абдолла Мовахед - пятикратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион олимпиады 1968 года, участник трех олимпиад, двукратный победитель Азиатских игр.

В Мюнхене иранский борец получил травму в первой схватке и не смог продолжить соревнования.

После исламской революции Абдолла Мовахед эмигрировал в США.