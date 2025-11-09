30 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в гостях обыграл "Торонто" 5:3.

Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 3:4 (овертайм)

Хозяева вели в сете 2:0 на 29-й минуте, а за 2 секунды до конца третьего периода 3:2.

Счет сравнял Чандлер Стивенсон. На 62-й минуте победный гол забил Шейн Райт.

Тампа Бей Лайтнинг - Вашингтон Кэпиталз 3:2

"Вашингтон" вел в счете 1:0. После двух периодов ничья 2:2.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 25 минут. 5 бросков по воротам. Показатель 0.

Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинз 3:5

Хозяева вели в счете 1:0. После первого периода ничья 2:2

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман совершил 30 сэйвов.