13 сентября 2025
Спорт

Этап Юниорского Гран-при. Израильский фигурист занял 7-е место

Фигурное катание
время публикации: 13 сентября 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 15:35
В соревнованиях мужчин победил японец Рио Накат
AP Photo/Chiang Ying-ying

В Бангкоке завершился этапа Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

В соревнованиях мужчин победил японец Рио Наката, который был лучшим и в короткой, и в произвольной программах (246.20).

На втором месте американец Патрик Блэкуэлл (222,17), на третьем - новозеландец Янао Ли (210.29).

Израильтянин Никита Шейко занял седьмое место (157.53).

В соревнованиях танцевальных пар победили американцы Ана Мария Абоян и Даниил Веселухин.

