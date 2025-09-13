Этап Юниорского Гран-при. Израильский фигурист занял 7-е место
В Бангкоке завершился этапа Юниорского Гран-при по фигурному катанию.
В соревнованиях мужчин победил японец Рио Наката, который был лучшим и в короткой, и в произвольной программах (246.20).
На втором месте американец Патрик Блэкуэлл (222,17), на третьем - новозеландец Янао Ли (210.29).
Израильтянин Никита Шейко занял седьмое место (157.53).
В соревнованиях танцевальных пар победили американцы Ана Мария Абоян и Даниил Веселухин.
