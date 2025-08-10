Всемирные игры. Израильские бойцы завоевали две серебряные медали
время публикации: 10 августа 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 15:18
После двух дней Всемирных игр сборная Израиля завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.
Обе серебряные медали завоеваны сегодня в боевых единоборствах.
Меши Розенфельд (джиу-джитсу, весовая категория до 63 кг) в финале проиграла кореянке Ки Ра Сун.
Руах Гордон (муай-тай, весовая категория до 57 кг) в финале проиграл украинцу Дмитрию Шелеско.
