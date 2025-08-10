Всемирные игры. Израильские бойцы завоевали две серебряные медали

После двух дней Всемирных игр сборная Израиля завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Обе серебряные медали завоеваны сегодня в боевых единоборствах.

Меши Розенфельд (джиу-джитсу, весовая категория до 63 кг) в финале проиграла кореянке Ки Ра Сун.

Руах Гордон (муай-тай, весовая категория до 57 кг) в финале проиграл украинцу Дмитрию Шелеско.