10 августа 2025
10 августа 2025
Спорт

Всемирные игры. Израильские бойцы завоевали две серебряные медали

Смешанные единоборства
время публикации: 10 августа 2025 г., 15:18
Всемирные игры. Израильские бойцы завоевали две серебряные медали
После двух дней Всемирных игр сборная Израиля завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Обе серебряные медали завоеваны сегодня в боевых единоборствах.

Меши Розенфельд (джиу-джитсу, весовая категория до 63 кг) в финале проиграла кореянке Ки Ра Сун.

Руах Гордон (муай-тай, весовая категория до 57 кг) в финале проиграл украинцу Дмитрию Шелеско.

