Скандал в волейболе. Женская сборная Вьетнама отстранена от молодежного чемпионата мира из-за гендарного скандала
время публикации: 14 августа 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 10:21
Международная федерация волейбола отстранила сборную Вьетнама от участия в женском молодежном чемпионате мира.
Об этом сообщают СМИ Таиланда и Вьетнама.
После победы вьетнамок над сборной Сербии выяснилось, что за команду выступали как минимум двое мужчин (или спортсменок, проваливших гендерный тест).
Результат матча Вьетнам -Сербия аннулирован. Сербки вышли в 1/8 финала.
На официальном сайте FIVB заявлений о гендерных тестах и отстранении нет.
Таиландское издание The Nation сообщает, что провалили гендерные тесты и дисквалифицированы Дан Ти Хонг, капитан команды, и Нгуен Фуон Квин.
В четырех матчах из пяти вьетнамках засчитали поражение. Сборная Вьетнама опустилась со второго места в группе на пятое.
