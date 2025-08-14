Скандал в волейболе. Женская сборная Вьетнама отстранена от молодежного чемпионата мира из-за гендарного скандала

Международная федерация волейбола отстранила сборную Вьетнама от участия в женском молодежном чемпионате мира.

Об этом сообщают СМИ Таиланда и Вьетнама.

После победы вьетнамок над сборной Сербии выяснилось, что за команду выступали как минимум двое мужчин (или спортсменок, проваливших гендерный тест).

Результат матча Вьетнам -Сербия аннулирован. Сербки вышли в 1/8 финала.

На официальном сайте FIVB заявлений о гендерных тестах и отстранении нет.

Таиландское издание The Nation сообщает, что провалили гендерные тесты и дисквалифицированы Дан Ти Хонг, капитан команды, и Нгуен Фуон Квин.

В четырех матчах из пяти вьетнамках засчитали поражение. Сборная Вьетнама опустилась со второго места в группе на пятое.