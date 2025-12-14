x
14 декабря 2025
|
последняя новость: 11:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2025
|
14 декабря 2025
|
последняя новость: 11:08
14 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Полиция провела обыск в штаб-квартире Аргентинской федерации футбола

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:37
Полиция провела обыск в штаб-квартире Аргентинской федерации футбола
AP Photo/Mariana Villa

Аргентинская полиция провела обыски в штаб-квартире Аргентинской федерации футбола и офисах 30 клубов, сообщает CNN.

Федеральный судья Луис Армелья распорядился провести обыски в рамках расследования дела о предполагаемом отмывании денег компанией Sur Finanzas, одним из главных спонсоров руководящего органа аргентинского футбола.

Представители компании назвали бвинения безосновательными.

Расследование началось из-за подозрений в нарушениях в контракте компании с клубом "Атлетико" (Банфилд).

Затем были обнаружены документы, которые якобы связывают компанию с 30 клубами из различных дивизионов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 декабря 2025

Футбол. ПСЖ лидирует. Результаты матчей чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 декабря 2025

Умер призер чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 декабря 2025

Тель-авивский "Апоэль" упустил победу. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

Футбол. Мохамед Салах установил рекорд Премьер-лиги