Полиция провела обыск в штаб-квартире Аргентинской федерации футбола

Аргентинская полиция провела обыски в штаб-квартире Аргентинской федерации футбола и офисах 30 клубов, сообщает CNN.

Федеральный судья Луис Армелья распорядился провести обыски в рамках расследования дела о предполагаемом отмывании денег компанией Sur Finanzas, одним из главных спонсоров руководящего органа аргентинского футбола.

Представители компании назвали бвинения безосновательными.

Расследование началось из-за подозрений в нарушениях в контракте компании с клубом "Атлетико" (Банфилд).

Затем были обнаружены документы, которые якобы связывают компанию с 30 клубами из различных дивизионов.