Полиция провела обыск в штаб-квартире Аргентинской федерации футбола
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:37
Аргентинская полиция провела обыски в штаб-квартире Аргентинской федерации футбола и офисах 30 клубов, сообщает CNN.
Федеральный судья Луис Армелья распорядился провести обыски в рамках расследования дела о предполагаемом отмывании денег компанией Sur Finanzas, одним из главных спонсоров руководящего органа аргентинского футбола.
Представители компании назвали бвинения безосновательными.
Расследование началось из-за подозрений в нарушениях в контракте компании с клубом "Атлетико" (Банфилд).
Затем были обнаружены документы, которые якобы связывают компанию с 30 клубами из различных дивизионов.
