x
13 июня 2026
|
последняя новость: 11:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июня 2026
|
13 июня 2026
|
последняя новость: 11:10
13 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Австралия - Турция

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 13 июня 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 10:38
Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Австралия - Турция
AP Photo/Abbie Parr

14 июня в 7:00 утра в Ванкувере начнется матч группы D Австралия - Турция.

Главный арбитр - Хесус Валенсуэла (Венесуэла).

Турки считаются явным фаворитом матча.

Сборная Турции возвращается на чемпионат мира после 24-летнего перерыва. У команды Винченцо Монтеллы мощная атакующая группа.

Причем есть игроки, способные вскрывать насыщенную оборону. Что в матче против австралийцев особенно важно.

Турки явно сильнее индивидуально.

Но австралийцы умеют затягивать фаворитов в вязкую игру, в которой сами будут искать удачу в редких контратаках или при стандартах.

К сожалению для "соккеруз" из-за травмы не сыграет Харр Суттар. Высокий мощный защитник, один из лидеров обороны.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Гаити - Шотландия
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Бразилия - Марокко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Катар - Швейцария
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Сборную Англии обокрали