Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Австралия - Турция

14 июня в 7:00 утра в Ванкувере начнется матч группы D Австралия - Турция.

Главный арбитр - Хесус Валенсуэла (Венесуэла).

Турки считаются явным фаворитом матча.

Сборная Турции возвращается на чемпионат мира после 24-летнего перерыва. У команды Винченцо Монтеллы мощная атакующая группа.

Причем есть игроки, способные вскрывать насыщенную оборону. Что в матче против австралийцев особенно важно.

Турки явно сильнее индивидуально.

Но австралийцы умеют затягивать фаворитов в вязкую игру, в которой сами будут искать удачу в редких контратаках или при стандартах.

К сожалению для "соккеруз" из-за травмы не сыграет Харр Суттар. Высокий мощный защитник, один из лидеров обороны.