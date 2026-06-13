Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Австралия - Турция
время публикации: 13 июня 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 10:38
14 июня в 7:00 утра в Ванкувере начнется матч группы D Австралия - Турция.
Главный арбитр - Хесус Валенсуэла (Венесуэла).
Турки считаются явным фаворитом матча.
Сборная Турции возвращается на чемпионат мира после 24-летнего перерыва. У команды Винченцо Монтеллы мощная атакующая группа.
Причем есть игроки, способные вскрывать насыщенную оборону. Что в матче против австралийцев особенно важно.
Турки явно сильнее индивидуально.
Но австралийцы умеют затягивать фаворитов в вязкую игру, в которой сами будут искать удачу в редких контратаках или при стандартах.
К сожалению для "соккеруз" из-за травмы не сыграет Харр Суттар. Высокий мощный защитник, один из лидеров обороны.
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