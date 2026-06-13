Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Гаити - Шотландия

В 4 часа утра 14 июня в Фоксборо начнется матч чемпионата мира по футболу Гаити - Шотландия.

Главный судья матча Мустафа Горбаль (Алжир).

Ранее команды между собой не играли.

В битве "темных лошадок группы С" явным фаворитом считается сборная Шотландии. Шотландцы более опытная команда.

Эксперты сходятся во мнении, что сборная Гаити будет обороняться и постарается преподнести сюрпризы в контратаках.

Команда Себастьена Минье играет в прагматичный футбол. Ставка - на оборону и плотность в середине поля. Козырь - физическая мощь футболистов (Правда, шотландцев силовым футболом с обилием борьбы удивить трудно).

Интересна линия атаки гаитян - ирано-израильское взаимодействие (ну, почти). Бывший нападающий софийског ЦСКАДюкенс Назон представляет иранский "Эстегляль". А Францди Пьерро (Ризеспор, Турция) в 2022-24 годах был ударной силой "Маккаби" (Хайфа). .

Если шотландцы намерены впервые в истории выйти в плэй-офф чемпионата мира, то в этой игре обязаны побеждать.

Интересно, что сборная Шотландии тоже делает ставку на плотную оборону, плотный, жесткий футбол и быстрые контратаки с навесами (классический британский футбол).