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Чемпионат мира по футболу. Рекорды сборной Шотландии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 14 июня 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 09:32
Чемпионат мира по футболу. Рекорды сборной Шотландии
AP Photo/Mark Stockwell

Шотландцы в матче первого тура чемпионата мира по футболу обыграли сборную Гаити 1:0.

"Тартановая армия" третий раз начинает чемпионат мира с победы ( ранее - в 1974 и 1982 годах).

Шотландцы одержали первую победу в матчах чемпионатов мира с 1990 года (тогда была обыграна сборная Швеции).

Игрок "Борнмута" Бен Гэннон-Доук вышел в стартовом составе и стал самым молодым игроком сборной Шотландии в матчах чемпионатов мира - 20 лет 214 дней.

Рекордсменом он побыл чуть больше часа. На 82-й минуте вышел на замену полузащтник "Глазго Рейнджерс" Финдли Кертис (19 лет 255 дней).

Автор победного гола Джон Макгинн стал самым возрастным автором гола в истории сборной Шотландии в матчах чемпионата мира (31 год 238 дней). Предыдущий рекорд установил в 1982 году легендарный Кенни Далглиш. Он поразил ворота новозеландцев в возрасте 31 год 103 дня). .

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