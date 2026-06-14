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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Швеция - Тунис

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 14 июня 2026 г., 14:20 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:20
Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Швеция - Тунис
AP Photo/Dolores Ochoa

В 5 утра в Монтеррее начнется матч группы Е Швеция - Тунис. Главный арбитр Яэль Фалькон (Аргентина).

Шведы считаются явным фаворитом матча (шансы на победу примерно в 2.5 раза выше, чем у соперника).

Тунисцы уверенно прошли отборочный турнир, не пропустив ни одного мяча. Несмотря на это, они считаются аутсайдером группы.

У шведов мощная линия атаки Дьекереш - Исак.

Тунисцы делают ставку на плотную оборону.

Эксперты сходятся во мнении, что зрителей ждет "тактическое противостояние", в котором сборная Туниса сделает ставку на оборону и попытается навязать сопернику вязкую борьбу.

Тунисцы - не мальчики для битья, но большого выбора креативных футболистов у них нет.

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