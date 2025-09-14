Найден мертвым экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон
Известный британский боксер Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме, сообщают британские СМИ.
Представитель полиции Манчестера заявил, что следов насилия на теле не обнаружено.
О причинах смерти 46-летнего боксера не сообщается.
Рикки Хаттон был чемпионом мира в первом полусреднем весе и полусреднем весе.
На профессиональном ринге он провел 48 боев. в 45 победил.
Боксер, которому 6 окября исполнилось бы 47 лет, собирался вернуться на ринг в конце года.
