Найден мертвым экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон

Известный британский боксер Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме, сообщают британские СМИ.

Представитель полиции Манчестера заявил, что следов насилия на теле не обнаружено.

О причинах смерти 46-летнего боксера не сообщается.

Рикки Хаттон был чемпионом мира в первом полусреднем весе и полусреднем весе.

На профессиональном ринге он провел 48 боев. в 45 победил.

Боксер, которому 6 окября исполнилось бы 47 лет, собирался вернуться на ринг в конце года.