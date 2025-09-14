x
14 сентября 2025
Спорт

Найден мертвым экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 14 сентября 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 15:17
Найден мертвым экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон
AP Photo/Jon Super, File

Известный британский боксер Рикки Хаттон был найден мертвым в своем доме, сообщают британские СМИ.

Представитель полиции Манчестера заявил, что следов насилия на теле не обнаружено.

О причинах смерти 46-летнего боксера не сообщается.

Рикки Хаттон был чемпионом мира в первом полусреднем весе и полусреднем весе.

На профессиональном ринге он провел 48 боев. в 45 победил.

Боксер, которому 6 окября исполнилось бы 47 лет, собирался вернуться на ринг в конце года.

