Японский боксер умер через неделю после нокаута

Второй японский боксер умер от травм, полученных во время боя. Оба участвовали в вечере бокса в Токио 2 августа.

Сайт WBO сообщает, что через неделю после тяжелого нокаута скончался Хиромаса Уракава.

28-летний спортсмен проиграл нокаутом в восьмом раунде Едзи Сайто.

Накануне сообщалось, что в больнице от кровоизлияния в мозг умер Сигатоси Котари.

Хиромаса Уракава провел на профессиональном ринге 14 боев, в 10 победил.

Интересно, что в апреле он нокаутом победил Сигатоси Котари.