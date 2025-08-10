Японский боксер умер через неделю после нокаута
время публикации: 10 августа 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 10:48
Второй японский боксер умер от травм, полученных во время боя. Оба участвовали в вечере бокса в Токио 2 августа.
Сайт WBO сообщает, что через неделю после тяжелого нокаута скончался Хиромаса Уракава.
28-летний спортсмен проиграл нокаутом в восьмом раунде Едзи Сайто.
Накануне сообщалось, что в больнице от кровоизлияния в мозг умер Сигатоси Котари.
Хиромаса Уракава провел на профессиональном ринге 14 боев, в 10 победил.
Интересно, что в апреле он нокаутом победил Сигатоси Котари.
Ссылки по теме