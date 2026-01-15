Кубок Израиля по футболу. В тель-авивском дерби "Маккаби" победил по пенальти
время публикации: 15 января 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 08:15
В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Бейтар" (Иерусалим), "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби (Хайфа).
Ирони (Кирьят - Шмона) - Бейтар (Иерусали) 0:2
Голы забили Леви Ярин и Тимоти Музи.
Апоэль (Раанана) - Маккаби (Хайфа) 0:1
Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Гай Меламед.
Апоэль (Тель-Авив) - Маккаби (Тель-Авив) 1:1 (по пенальти 4:5)
