15 января 2026
Спорт

Кубок Израиля по футболу. В тель-авивском дерби "Маккаби" победил по пенальти

время публикации: 15 января 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 08:15
Кубок Израиля по футболу. В тель-авивском дерби "Маккаби" победил по пенальти
AP Photo/Youssef Loulidi

В четвертьфинал Кубка Израиля по футболу вышли "Бейтар" (Иерусалим), "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби (Хайфа).

Ирони (Кирьят - Шмона) - Бейтар (Иерусали) 0:2

Голы забили Леви Ярин и Тимоти Музи.

Апоэль (Раанана) - Маккаби (Хайфа) 0:1

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Гай Меламед.

Апоэль (Тель-Авив) - Маккаби (Тель-Авив) 1:1 (по пенальти 4:5)

