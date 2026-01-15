x
15 января 2026
15 января 2026
Спорт

Сенсация Кубка Испании. "Реал" проиграл "Альбасете"

время публикации: 15 января 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 09:02
Сенсация Кубка Испании. "Реал" проиграл "Альбасете"
AP Photo/Jose Breton

В четвертьфинал Кубка Испании вышли "Альбасете", "Алавес" и "Бетис".

Алавес - Райо Вальекано (Мадрид) 2:0

Альбасете - Реал (Мадрид) 3:2

Первый матч под руководством Альваро Арьелоа "Реал" сенсационно проиграл представителю второго дивизиона.

На 42-й минуте воспитанник "Реала" Хавьер Вильяр вывел хозяев вперед 1:0.

"Реал" отыгрался на последних секундах первого тайма. Гол забил 18-летний Франко Мастантуоно.

На 82-й минуте Хефте Бетанкор вывел хозяев вперед 2:1.

На первой минуте компенсированного времени Гонсало Гарсия сравнял счет 2:2.

Через 3 минуты Бетанкор забил победный гол.

Бетис (Севилья) - Эльче 2:1

