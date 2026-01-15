Сенсация Кубка Испании. "Реал" проиграл "Альбасете"
время публикации: 15 января 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 09:02
В четвертьфинал Кубка Испании вышли "Альбасете", "Алавес" и "Бетис".
Алавес - Райо Вальекано (Мадрид) 2:0
Альбасете - Реал (Мадрид) 3:2
Первый матч под руководством Альваро Арьелоа "Реал" сенсационно проиграл представителю второго дивизиона.
На 42-й минуте воспитанник "Реала" Хавьер Вильяр вывел хозяев вперед 1:0.
"Реал" отыгрался на последних секундах первого тайма. Гол забил 18-летний Франко Мастантуоно.
На 82-й минуте Хефте Бетанкор вывел хозяев вперед 2:1.
На первой минуте компенсированного времени Гонсало Гарсия сравнял счет 2:2.
Через 3 минуты Бетанкор забил победный гол.
Бетис (Севилья) - Эльче 2:1
